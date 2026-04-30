Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verbrannter Waldboden festgestellt / Ursache unklar

Am Mittwoch, den 29.04.2026, entdeckte ein Spaziergänger gegen 19:30 Uhr ca. 100 qm² verbrannten Waldboden in einem Wald am Vahrener Weg (Krattholz). Die Freiwillige Feuerwehr Molbergen wurde hinzugezogen, wenngleich kein offenes Feuer mehr zu sehen war. Vorsichthalber wurde der Waldboden gewässert. Die Ursache für den Brand ist unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Im Zeitraum von Sonntag, den 26.04.2026 (18:00 Uhr) bis Montag, den 27.04.2026 (06:00 Uhr), besprühten unbekannte Täter zwei Außenjalousien sowie eine Tür an einem Gebäude in der Leharstraße mit Farbe. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - E-Scooter aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch, den 29.04.2026, wurde ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Cloppenburg gegen 07:25 Uhr in den Rosengärten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h erreicht. Insofern war die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lastrup - Vorfahrt genommen - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Am Mittwoch, den 29.04.2026, befuhr eine 30-jährige PKW-Führerin aus Lastrup gegen 13:00 Uhr die Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Molberger Straße. An der Einmündung zur Molberger Straße sie nach aktuellem Ermittlungsstand eine 65-jährige Pedelec-Führerin aus Lastrup, welche den Radweg in Richtung Molbergen befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 65-Jährige leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

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