Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Räuberische Erpressung in einer Bäckerei - Tatverdächtiger nach kurzer Flucht festgenommen Am Montag, den 27.04.2026, betrat ein junger Mann gegen 14:45 Uhr den Verkaufsraum einer Bäckerei an der Oldenburger Straße und forderte eine Angestellte der Bäckerei dazu auf, den Kasseninhalt in Form von Bargeld auszuhändigen. Er drohte dabei mit dem Einsatz einer Waffe, ohne diese ...

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