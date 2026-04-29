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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - PKW zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten am Montag, den 27.04.2026, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr die linke Fahrzeugseite eines Audi A4 mit einem unbekannten Gegenstand. Tatort war ein Parkplatz an der Langen Straße in Barßel. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222024 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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