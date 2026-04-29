Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barßel - PKW zerkratzt
Unbekannte Täter zerkratzten am Montag, den 27.04.2026, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr die linke Fahrzeugseite eines Audi A4 mit einem unbekannten Gegenstand. Tatort war ein Parkplatz an der Langen Straße in Barßel. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222024 entgegen.
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