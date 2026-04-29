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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - PKW schneidet Fahrradfahrer und flüchtet

Am Dienstag, den 28.04.2026, befuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer die Marienstraße und beabsichtigte nach rechts in den Bittgang abzubiegen. In diesem Moment befuhr der unbekannte Führer eines Geländewagens den Bittgang und schnitt die Kurve beim abbiegen in die Marienstraße derart, dass das Kind gegen einen Bordstein fuhr und zu Fall kam. Zu einer Berührung zwischen PKW und Fahrrad ist es nicht gekommen. Das Kind wurde leicht verletzt. Der PKW-Führer entfernte sich im Nachgang zum Unfall unerlaubt. Sachdienliche Hinweise zu einem möglichen schwarzen Geländewagen können der Polizei in Lohne unter 04442/8084630 mitgeteilt werden.

Lohne - Essen auf Herd vergessen / Rauchentwicklung

Am Dienstag, den 28.04.2026, kam es gegen 20:47 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße Am Tennisplatz. Ein Anwohner hatte Essen auf dem Herd vergessen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte und die Freiwillige Feuerwehr Lohne auf den Plan rief. Personen- oder Gebäudeschaden wurde nicht verzeichnet.

Damme - Auffahrunfall fordert eine verletzte Person

Am Dienstag, den 28.04.2026, befuhr ein 43-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 15:45 Uhr die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. Im Verlauf musste der Vechtaer verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah ein nachfolgender 33-jähriger PKW-Führer aus Quakenbrück und fuhr auf. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Vechtaer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 8000,- EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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