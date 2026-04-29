Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

Am gestrigen Dienstag, den 28.04.2026, führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta anlässlich der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Zweiräder im hiesigen Zuständigkeitsbereich durch.

Am Kreisverkehr am Pingel Anton in Cloppenburg wurde zudem ein Informationsstand errichtet, der durch die Verkehrssicherheitsberaterinnen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, das Schutzengelprojekt des Landkreises Cloppenburg und den ADFC besetzt wurde. Ziel war es, mit Fahrrad- und E-Scooter-Fahrenden ins Gespräch zu kommen und insbesondere auf das richtige (Fahr-)Verhalten im stark frequentierten Kreisverkehr am Pingel Anton aufmerksam zu machen.

Im Ergebnis wurden 35 Fahrradfahrer, 18 E-Scooter-Fahrer kontrolliert und zwei Motorradfahrer kontrolliert, in Summe 63 Verstöße geahndet.

Hierbei wurden unter anderem Verstöße aufgrund der Missachtung von Rotlicht, Ablenkung durch die Benutzung technischer Geräte während der Fahrt oder durch das falsche Befahren von Gehwegen bzw. Fußgängerzonen geahndet. Wiederkehrend mussten einige E-Scooter-Fahrer aufgrund eines nicht vorhandenen Versicherungsschutzes aus dem Verkehr gezogen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet werden. Weiterhin musste mehrmals darauf hingewiesen werden, dass ein E-Scooter nur durch eine Person zu benutzen ist.

Durch die konzentrierte Aktion mit dem Fokus auf Zweiräder sollte die entsprechende Zielgruppe für ein richtiges Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert werden.

Themen wie Sichtbarkeit und Sicherheit, z. B. das Tragen eines Helms oder intakte Licht- und Bremsvorrichtungen, standen bei Aufklärungsgesprächen im Mittelpunkt. Aber auch das Verhalten im Straßenverkehr wurde reflektiert. Gefahrene Geschwindigkeiten, das korrekte Verhalten beim Abbiegen (Schulterblick und Handzeichen) sowie das Thema Ablenkung waren Teil der Sensibilisierung.

Geahndetes Fehlverhalten konnte im Ergebnis altersübergreifend festgestellt werden. Ein lebensälterer Fahrradfahrer im Kreisverkehr Pingel Anton wurde auf die richtige Fahrtrichtung aufmerksam gemacht. Eine Antwort, die der Erfahrung nach keine Seltenheit darstellt: "Danke für den Hinweis, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht!"

Neben der Ahndung von Fehlverhalten steht bei entsprechenden Verstößen eben auch die Aufklärung im Fokus polizeilicher Verkehrssicherheitsarbeit.

Landkreis Cloppenburg / Landkreis Vechta - Diverse Taschendiebstähle in Verbrauchermärkten

In den vergangenen Tagen kam es zu einer Vielzahl von Taschendiebstählen in Verbrauchermärkten im Landkreis Cloppenburg und Landkreis Vechta. Betroffen waren maßgeblich lebensältere Menschen zwischen 70 und 85 Jahren, denen aus mitgeführten Taschen die Geldbörse entwendet wurde. In einigen Fällen kam es nach dem Diebstahl zu einer direkten Verwertungstat, in dem per entwendeter EC-Karte Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben wurde.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist daher wiederholt auf folgende Verhaltenshinweise hin: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah - Achten Sie auf Ihr Umfeld - Werden Sie misstrauisch, wenn Sie in unerwartete Gespräche verwickelt oder angerempelt werden Wenn Sie einen Diebstahl bemerken: - Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei - Veranlassen Sie eine sofortige Sperrung von Zahlungskarten (Sperr-Notruf 116 116) - Sollte Ihre Bank nicht an den Notruf angeschlossen sein, setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bank in Verbindung Weiter Hinweise können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Cloppenburg - Diebstahl aus Kiosk

Ein unbekannter Täter gelangte in den Abendstunden des 28.04.2026 auf unbekannte Weise in die Räumlichkeiten eines Kiosks an der Straße "Auf dem Hook" oder hielt sich kurz vor Ladenschluss darin verborgen. Gegen 23:30 Uhr verließ er das bereits verschlossene Gebäude, indem er mit einem Tisch eine Fensterscheibe einwarf. Zielrichtung der Tat könnte der Diebstahl von Tabakwaren gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 27.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen PKW VW Golf 6 auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Lankumer Ring. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Tür gegen PKW / Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 28.04.2026, schlug eine unbekannte Person den Umständen nach eine Fahrzeugtür gegen einen geparkten VW Touran auf einem Parkplatz an der Kolpingstraße. Dies geschah zwischen 07:20 Uhr und 13:20 Uhr. Der Verursacher kam seinen Meldepflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 600,- EUR beziffert. Hinweise können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

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