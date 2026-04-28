Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Unterboden eines PKW brennt

Am Montag, den 27.04.2026, erhielt die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe gegen 18:15 Uhr einen Einsatz anlässlich einen brennenden PKWs auf einer Einfahrt an der Böseler Straße. Nach bisherigen Ermittlungsstand fing der Unterboden des betroffenen PKWs aus unbekannter Ursache Feuer. Durch die frühe Brandentdeckung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte größerer Schaden abgewendet werden.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, den 27.04.2026, befuhr eine 45-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 05:45 Uhr die Böseler Straße aus Friesoythe kommend und überholte ein vor ihr fahrendes Fahrzeug. Dies übersah eine 54-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe und bog von der Straße "Schlingshöhe" auf die Böseler Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführerinen leicht verletzt wurden. An den PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

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