Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Dieseldiebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Zwischen Freitag, dem 24. April 2026, 18:30 Uhr, und Samstag, dem 25. April 2026, 06:50 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle an der Süd-Nord-Straße in Geeste ein Diebstahl.

Unbekannte Täter betraten unbefugt das Baustellengelände und brachen im Anschluss die Tankdeckel eines Lkw, eines Teleskopstaplers sowie einer Arbeitsbühne auf. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie insgesamt rund 390 Liter Diesel im Wert von 835 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Geeste unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden.

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