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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Dieseldiebstahl auf Betriebsgelände

Im Zeitraum von Samstag, den 25.04.2026 (16:00 Uhr) bis Sonntag, den 26.04.2026 (19:50 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Betriebsgelände an der Ladestraße und entwendeten aus zwei Sattelzugmaschinen eine große Menge Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

Visbek - Abfallbehälter geraten in Brand

Am Sonntag, den 26.04.2026, gerieten gegen 05:20 Uhr mehrere Abfallbehälter aus unbekannter Ursache an einer Garage eines Wohnhauses in der Straße Hagstedt in Brand. Der Brand drohte sich auf den Dachstuhl der Garage auszubreiten, was jedoch durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Visbek, Rechterfeld, Langförden und Vechta verhindert werden konnte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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