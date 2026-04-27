Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es gegen 18:25 Uhr auf der Alten Bundesstraße in Emstek zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Emstek. Im Verlauf kam ihm ein 37-jähriger Transporter-Fahrer aus den Niederlanden entgegen. Der Cloppenburger kam aus unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Der Niederländer versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Cloppenburger wurde dabei leicht verletzt, der 37-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Mitfahrer des Cloppenburger (männlich, 18 J. u. 19 J.) blieben ebenfalls unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500,- EUR.

Cloppenburg - Nächtliche Geschwindigkeitsüberprüfungen

In der Nacht vom 25.04.2026 auf den 26.04.2026 führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf der Emsteker Straße - zwischen der Fritz-Reuter-Straße und dem Werner-Eckart-Ring - Geschwindigkeitsmessungen mit einem Hand-Laser-Messgerät durch. Gegen vier PKW-Führer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei vorwerfbaren 103 km/h bei innerorts geltenden 50 km/h.

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