PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es gegen 18:25 Uhr auf der Alten Bundesstraße in Emstek zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Emstek. Im Verlauf kam ihm ein 37-jähriger Transporter-Fahrer aus den Niederlanden entgegen. Der Cloppenburger kam aus unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Der Niederländer versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Cloppenburger wurde dabei leicht verletzt, der 37-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Mitfahrer des Cloppenburger (männlich, 18 J. u. 19 J.) blieben ebenfalls unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500,- EUR.

Cloppenburg - Nächtliche Geschwindigkeitsüberprüfungen

In der Nacht vom 25.04.2026 auf den 26.04.2026 führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf der Emsteker Straße - zwischen der Fritz-Reuter-Straße und dem Werner-Eckart-Ring - Geschwindigkeitsmessungen mit einem Hand-Laser-Messgerät durch. Gegen vier PKW-Führer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei vorwerfbaren 103 km/h bei innerorts geltenden 50 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 10:03

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - +++ Korrektur zum Presseartikel vom 27.04.2026 +++ Wir berichteten zuvor über einen schweren Verkehrsunfall vom 26.04.2026, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6262979 Es muss eine Korrektur vorgenommen werden. Die beteiligte PKW-Führerin überquerte die Bundesstraße 72 von der ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 08:14

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Person Am Sonntag, den 26.04.2026, befuhr ein 25-jähriger Motorrad-Fahrer aus Großenkneten die Bundesstraße 72 (B 72) in Fahrtrichtung Cloppenburg. Gegen 19:24 Uhr überholte er ersten Erkenntnissen nach diverse vor ihm fahrende Fahrzeuge, ehe es im Kreuzungsbereich mit der Straße ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 03:34

    POL-CLP: Einzelmeldung für den LK Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen in Damme Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Damme mit seinem PKW in 49401 Damme den Sierhauser Weg aus Sierhausen in Richtung Rottinghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren