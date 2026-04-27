Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Person

Am Sonntag, den 26.04.2026, befuhr ein 25-jähriger Motorrad-Fahrer aus Großenkneten die Bundesstraße 72 (B 72) in Fahrtrichtung Cloppenburg. Gegen 19:24 Uhr überholte er ersten Erkenntnissen nach diverse vor ihm fahrende Fahrzeuge, ehe es im Kreuzungsbereich mit der Straße Peterwald / Thülsfelder Straße zu einem Zusammenstoß mit einem die B 72 kreuzenden PKW einer 58-jährigen Frau aus Friesoythe kam. Diese beabsichtigte die B 72 von der Straße Peterwald in die Thülsfelder Straße zu überqueren. Der 25-Jährige erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen, die PKW-Führerin wurde leicht verletzt. Die B 72 wurde für die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Eingesetzt waren neben einem Notarzt- und Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber, der jedoch nicht mehr zum Einsatz kam. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Markhausen, Friesoythe und Altenoythe waren insbesondere zur Sperrung und Ausleuchtung der Einsatzstelle eingesetzt. Auch Mitarbeitende der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) waren zur Betreuung vor Ort eingesetzt. Die Sperrung wurde gegen 01:00 Uhr wieder aufgehoben.

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