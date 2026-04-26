Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 26.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Gefährliche Körperverletzung

Am 26.04.2026 gegen 01:50 Uhr kam es auf dem Veranstaltungsgelände der IGEHA in Holdorf zu einer Körperverletzung. Unbekannten Täter schlugen und traten auf einen jährigen Mann aus Melle Der Mann erlitt hierdurch schwere Gesichtsverletzungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Damme oder Holdorf zu melden.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss - Am 26.04.2026, gegen 02:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter auf der Dammer Straße in Steinfeld gekommen. Dort hat ein 21- jähriger Mann aus Vechta die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren und ist gestürzt. Vor Ort wird festgestellt, dass der Mann alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Test ergibt einen Wert von 1,21 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen.

Vechta- Raub

Am Samstag um 16:15 Uhr kam es zu einem Raub auf eine Bäckerfiliale an der Oldenburger Straße in Vechta. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat das Geschäft, bedrohte dort einen 20-jährigen Mitarbeiter und forderte ihn zur Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta- Moorbrand

Am Samstag gegen 20:15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine etwa 1 Hektar große Moorfläche im Bereich Grünenmoor in Brand. Mehrere Feuerwehren des Landkreises rückten aus. Die Löscharbeiten dauerte bis in die Nacht hinein an. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Visbek-Trunkenheitsfahrt

Am Samstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Straße Kokenmühle. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann werden nun Strafverfahren eingeleitet.

Lohne- Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei einen 35-jährigen Autofahrer aus Lohne, der mit seinem Pkw die Dinklager Straße befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt

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