Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 25.04.2026, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw VW Tiguan. Dieser war im o. g. Zeitraum auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Warthestraße in Cloppenburg abgestellt worden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 03.30 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann mit einem Transporter die Hauptstraße in Lastrup, OT Hemmelte, in Fahrtrichtung Essen. Ausgangs einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, anschließend nach links und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,26 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

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