Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24.04./25.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Autoreifen sowie Autokennzeichen-

In der Nacht vom 23.04.2026 auf den 24.04.2026 gelangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses an der Elbestraße, 26169 Friesoythe. Hier entwenden sie vier fest montierte Reifen eines dort abgestellten Pkw. Zudem werden an einem weiteren Pkw die Kennzeichen abmontiert und entwendet. Es entsteht ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-0)

Friesoythe- Brand eines Gewächshauses -

Am 24.04.2026, gegen 10:55h, gerät ein Gewächshaus im Magnolienweg, 26169 Friesoythe in Brand. Durch umsichtiges Einschreiten der dortigen Nachbarn kommt es nicht zu einem Vollbrand. Die Brandursache wird noch ermittelt. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

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