Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Schwerer Verkehrsunfall / B 72 bis in die Nacht gesperrt

Am Donnerstag, den 23.04.2026, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 72 zwischen Ramsloh und Sedelsberg. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 29-jähriger PKW-Führer aus Damme die rechte Fahrspur der B 72 in Fahrtrichtung Leer. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er hier eine vor ihm fahrende 37-jährige PKW-Führerin aus Ostrhauderfehn und fuhr auf deren PKW auf. Durch den Zusammenstoß geriet der PKW des Dammers auf den Überholfahrstreifen. Ein nachfolgender 30-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg (Beifahrer, 26 J., Ostrhauderfehn) konnte dem PKW nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Die beteiligten Fahrzeuge kamen teilweise erst im Bereich der Leitplanken zum Stillstand. Aufgrund der zu Beginn unklaren Lage wurde eine Vielzahl an Einsatzkräften zur Einsatzstelle beordert, ein Massenanfall von Verletzten (MANV 10) wurde ausgelöst. Diverse Rettungs- und Notarztwagen aus dem Umland eilten zur Unfallstelle, weiterhin auch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel, die allerdings keine Personen mehr aus den Fahrzeugen befreien musste. Im Rahmend es Verkehrsunfalls wurden der Dammer und der Cloppenburger leicht, die Frau aus Ostrhauderfehn schwer verletzt. Der Beifahrer des Cloppenburgers blieb unverletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 40000,- EUR geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Reinigungsarbeiten, insbesondere auch aufgrund eines spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeverfahrens, musste die B 72 bis ca. 02:00 Uhr am Folgetag voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Straßenmeisterei umgeleitet.

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