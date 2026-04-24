PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Schwerer Verkehrsunfall / B 72 bis in die Nacht gesperrt

Am Donnerstag, den 23.04.2026, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 72 zwischen Ramsloh und Sedelsberg. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 29-jähriger PKW-Führer aus Damme die rechte Fahrspur der B 72 in Fahrtrichtung Leer. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er hier eine vor ihm fahrende 37-jährige PKW-Führerin aus Ostrhauderfehn und fuhr auf deren PKW auf. Durch den Zusammenstoß geriet der PKW des Dammers auf den Überholfahrstreifen. Ein nachfolgender 30-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg (Beifahrer, 26 J., Ostrhauderfehn) konnte dem PKW nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Die beteiligten Fahrzeuge kamen teilweise erst im Bereich der Leitplanken zum Stillstand. Aufgrund der zu Beginn unklaren Lage wurde eine Vielzahl an Einsatzkräften zur Einsatzstelle beordert, ein Massenanfall von Verletzten (MANV 10) wurde ausgelöst. Diverse Rettungs- und Notarztwagen aus dem Umland eilten zur Unfallstelle, weiterhin auch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel, die allerdings keine Personen mehr aus den Fahrzeugen befreien musste. Im Rahmend es Verkehrsunfalls wurden der Dammer und der Cloppenburger leicht, die Frau aus Ostrhauderfehn schwer verletzt. Der Beifahrer des Cloppenburgers blieb unverletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 40000,- EUR geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Reinigungsarbeiten, insbesondere auch aufgrund eines spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeverfahrens, musste die B 72 bis ca. 02:00 Uhr am Folgetag voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Straßenmeisterei umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 11:17

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Zwei Leichtverletzte bei Unfall Am Donnerstag, den 23.04.2026, beabsichtigte ein 56-jähriger PKW-Führer aus Haselünne (Beifahrerin, 55 J. aus Haselünne) vom Vinner Weg kommend auf die B 213 in Fahrtrichtung Lastrup aufzufahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtberechtige 53-jährige LKW-Fahrerin aus dem europäischen Ausland. ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 09:01

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Verdacht des versuchten Totschlags / Beschuldigter in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es Löningen, Ortsteil Elbergen, zu einem Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld, in dessen Verlauf ein 45-jähriger Mann aus Löningen festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wertete den ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 14:17

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Am Mittwoch, den 22.04.2026, befuhr ein 23-jähriger Traktorführer aus Visbek gegen 18:50 Uhr die Straße Hogenbögen und beabsichtigte die Kreuzung mit der K 247 (Hogenbögen) zu überqueren. Hierbei übersah er bisherigen Erkenntnissen nach eine von rechts kommende 71-jährige PKW-Führerin aus Visbek. Bei dem Zusammenstoß wurde die Visbekerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren