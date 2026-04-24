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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Angebliche Prüfung von Feuermeldern / Diebstahl von Schmuck und Bargeld

Am Donnerstag, den 23.04.2026, gab eine bisher unbekannte männliche Person gegenüber einer 73-jährigen Frau aus Steinfeld gegen 10:30 Uhr an, dass er ihre Wohnung im Bereich der Diepholzer Straße betreten müsse, um die Feuermelder zu überprüfen. Im Rahmen einer weiteren Hilfestellung beim Betreten der Wohnung gewährte sie ihm Einlass. Im groben Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr durchsuchte der unbekannte Täter die Räumlichkeiten der Steinfelderin nach Diebesgut und wurde fündig, nahm Schmuck und Bargeld an sich und verließ daraufhin die Anschrift in unbekannte Richtung. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 30 Jahre alt

- Dunkler Hautteint - Schwarze Haare - Kein Bart - Trug ein langärmliges Oberteil Verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum können der Polizei in Lohne unter 04442/808460 mitgeteilt werden.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 23.04.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 19:00 Uhr einen 27-jährigen PKW-Führer aus Lembruch im Bereich der Lohner Straße. Bei dem Lembrucher wurde der Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt nachgewiesen (1,13 Promille). Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der PKW musste fortan stehen bleiben.

Holdorf - Mit Holzspänen beladener Anhänger gerät in Brand

Am Donnerstag, den 23.04.2026, kam es gegen 11:30 Uhr in einem Waldstück im Bereich der Straße Ihorst zum Brand eines mit Holzspänen beladenen Anhängers. Die Freiwillige Feuerwehr Holdorf wurde alarmiert und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist unklar.

Vechta - Hauseingangstür beschädigt

Am Mittwoch, den 22.04.2026, bewarfen unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Mathildenstraße gegen 21:10 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden am Glaseinsatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Fensterscheibe beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 15.04.2026 (16:00 Uhr) bis Dienstag, den 21.04.2026 (15:30 Uhr) beschädigte unbekannte Täter auf unbekannte Weise die Fensterscheibe eines Bürogebäudes an der Christoph-Bernhard-Bastei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Unfälle auf Parkplätzen / Verkehrsunfallfluchten

Am Mittwoch, den 22.04.2026, im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 18:40 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mini Cooper auf einem Parkplatz an der Straße Sprengespielplatz. Ein PKW BMW 318 Touring wurde am gleichen Tag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Feldmannskamp beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Erneut Fenster einer Schule eingeworfen

Am Donnerstag, den 23.04.2026, warfen unbekannte Täter gegen 22:30 Uhr insgesamt sieben Fensterscheiben einer Schule in der Driverstraße mit einem Stein ein. Zeugen konnten aus der Ferne mindestens zwei - augenscheinlich Jugendliche - beobachten, die für die Tat in Frage kommen. Diese konnten wie folgt beschrieben werden: - Ca. 15-20 Jahre alt - Dunkle Bekleidung - Schlanke Statur Ersten Erkenntnissen nach wurde der Schaden auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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