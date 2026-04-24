Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Am Donnerstag, den 23.04.2026, beabsichtigte ein 56-jähriger PKW-Führer aus Haselünne (Beifahrerin, 55 J. aus Haselünne) vom Vinner Weg kommend auf die B 213 in Fahrtrichtung Lastrup aufzufahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtberechtige 53-jährige LKW-Fahrerin aus dem europäischen Ausland. Im Zuge des Zusammenstoßes wurde auch eine Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Der Haselünner und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11500,- EUR.

Lindern - LKW-Fahrer kollidiert mit Baum / 2,20 Promille

Am Donnerstag, den 23.04.2026, befuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus dem europäischen Ausland den Riehendamm in Fahrtrichtung Ortskernentlastungsstraße / K357. Im Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer ersichtlich (2,20 Promille). Per Anordnung wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR entstanden.

Garrel - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, den 23.04.2026, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 17:15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Beverbrucher Damm ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dafür ein kleines Klappfenster aufgehebelt. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht, im Ergebnis wurde Geld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verteilerkasten beschädigt

Am Donnerstag, den 23.04.2026, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter auf unbekannte Weise einen Verteilerkasten eines hiesigen Energieversorgers im Brookweg. Dabei wurde das Gehäuse aus der Verankerung gerissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek / Höltinghausen - Schwelbrand bei Futtermittelhersteller

Am Donnerstag, den 23.04.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Emstek gegen 20:15 Uhr zu einem Schwelbrand in die Deukastraße alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach könnte eine Überspannung zu einem Brand in der Elektroverteilung geführt haben.

Emstek - 1,82 Promille / Führerschein beschlagnahmt

Am Donnerstag, den 23.04.2026, wurde ein 52-jähriger PKW-Führer aus Visbek gegen 05:06 Uhr auf der Sülzbührener Straße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer ersichtlich (1,82 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell