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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verdacht des versuchten Totschlags / Beschuldigter in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht

Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es Löningen, Ortsteil Elbergen, zu einem Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld, in dessen Verlauf ein 45-jähriger Mann aus Löningen festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wertete den Sachverhalt als versuchten Totschlag.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6261079

Am Donnerstag, den 23.04.2026, ordnete ein Ermittlungsrichter die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt des Vorfalls schuldunfähig oder mindestens vermindert schuldfähig war. Mittlerweile wurde der 45-jährige Löninger einer entsprechenden Einrichtung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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