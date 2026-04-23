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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Dieseldiebstahl / Bus und LKW betroffen

Im Zeitraum vom Montag 20.04.2026 (14:00 Uhr) bis Dienstag, den 21.04.2026 (07:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Bus, welcher auf dem hinteren Parkplatz der Münsterlandhalle an der Eschstraße abgestellt war. Weiterhin ist ein LKW betroffen, bei dem im Zeitraum vom 20.04.2026 (20:00 Uhr) bis 22.04.2026 (10:00 Uhr) Diesel abgezapft wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Heckscheibe von PKW beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Sonntag, den 19.04.2026 (23:00 Uhr) bis Montag, den 20.04.2026 (14:00 Uhr), die Heckscheibe eines PKW Peugeot Partner auf einem Parkplatz am Pastor Vossing Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter 05957/967790 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 21.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 15:52 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand des Barlingwegs parkenden VW Transporter. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera in unmittelbarer Nähe konnten den Unfallzeitraum eingrenzen, jedoch keine Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug geben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/9321921 entgegen.

Cappeln - Unfall bei Überholvorgang

Am Mittwoch, den 22.04.2026, befuhr ein 38-jähriger PKW-Führer aus Wetschen die Vestruper Straße und setzte im Verlauf zum Überholvorgang an. Beim Ausscheren übersah er eine sich bereits im Überholvorgang befindliche 43-jährige PKW-Führerin aus Bakum. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider PKW. Dabei wurde die Bakumerin leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der PKW der Bakumerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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