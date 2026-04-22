Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Von der Bremse gerutscht / PKW fährt in Hauswand

Am Dienstag, den 21.04.2026, rutschte ein 88-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 10:50 Uhr beim Versuch, vorwärts in eine Parklücke zu fahren, von der Bremse ab und fuhr anschließend gegen die Hauswand eines Gebäudes an der Straße "Am Alten Hafen". Verletzte wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- EUR.

Friesoythe - Altreifen in Wald entsorgt

In einem Wald am Kurfürstendamm in Friesoythe entsorgten unbekannte Täter etwa 60 bis 70 alte Autoreifen. Die Stadt Friesoythe wurde bereits im Kontext einer Entsorgung in Kenntnis gesetzt. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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