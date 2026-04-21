Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - E-Scooter zu schnell unterwegs

Am Montag, den 20.04.2026, wurde gegen 18:35 Uhr ein 15-jähriger Friesoyther angehalten, welcher die Thüler Straße mit einem E-Scooter befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 36 km/h geführt werden konnte. Insofern war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Friesoythe - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Montag, den 20.04.2026, befuhr eine 69-jährige PKW-Führerin aus Garrel die Straße Zu den Kämpen und beabsichtigte nach links auf die Altenoyther Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 43-jährigen PKW-Führer aus Friesoythe, der in Fahrtrichtung Edewechterdamm unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Personen leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 12000,- EUR beziffert, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

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