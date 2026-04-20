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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Personengruppe schlägt aufeinander ein / Eine Person durch Messer verletzt / Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Am Freitag, den 17.04.2026, wurde per Notruf gegen 21:20 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich des Bahnhofes in Essen (Oldb) mitgeteilt; dabei soll es auch zum Einsatz eines Messers gekommen sein. Eine Vielzahl von Einsatzkräften, sowie ein Rettungs- und Notarztwagen, suchten daraufhin den Bereich rund um den Bahnhof in Essen auf. Im Nahbereich konnten diverse Jugendliche und junge Erwachsene festgestellt und kontrolliert werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten bis zu zehn männliche Personen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren (aus Essen, Löningen und Cloppenburg) aneinander. Zuvor saßen diese in zwei Gruppen aufgeteilt in einem Regionalzug von Cloppenburg nach Essen (Oldb). Ein Teil dieser Gruppe hielt sich demnach in einer Zugtoilette auf und wurde durch eine 50-jährige Zugbegleiterin aus Wilhelmshaven zum Verlassen dieser aufgefordert. Beim Erreichen des Bahnhofes verließen die jungen Männer fluchtartig die Toilette und schubsten die Zugbegleiterin dabei zu Seite. Sie wurde leicht verletzt. Im Anschluss kam es auf dem Bahnsteig zu einer Schlägerei, in dessen Verlauf ein 22-jähriger Mann aus Essen mit einem Messer schwer verletzt wurde. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Tatwaffe konnte bislang nicht aufgefunden werden, die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wurden Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Körperverletzung zum Nachteil der Zugbegleiterin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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