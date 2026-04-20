PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Aktuell liegen keine presserelevanten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 10:34

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Tierischer Einsatz Am Sonntag, den 19.04.2026, hielt ein freilaufendes Pferd einige Einsatzkräfte der Polizei auf Trab. Gegen 09:50 Uhr wurde ein offensichtlich freilaufendes Pferd in unmittelbarer Nähe zur B 69 gemeldet. Kurze Zeit später sorgte es auf der B 69 für Verkehrsbehinderungen, als Einsatzkräfte versuchten, das Pferd einzufangen. Dies gelang schlussendlich mit ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:34

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Nicht versicherten PKW ohne Führerschein geführt Am Sonntag, den 19.04.2026, wurde ein 47-jähriger PKW-Führer aus Großenkneten gegen 23:26 Uhr in der Letherfeldstraße in Garrel kontrolliert. Der 47-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der mitgeführte PKW weder zugelassen noch versichert. Am PKW waren Kennzeichen ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 09:03

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek- Trunkenheitsfahrt Am Sonntag, den 19.04.2026, gegen 04:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw Daimler den Visbeker Damm. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,70 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren