Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek- Trunkenheitsfahrt Am Sonntag, den 19.04.2026, gegen 04:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw Daimler den Visbeker Damm. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,70 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein ...

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