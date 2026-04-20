Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tierischer Einsatz

Am Sonntag, den 19.04.2026, hielt ein freilaufendes Pferd einige Einsatzkräfte der Polizei auf Trab. Gegen 09:50 Uhr wurde ein offensichtlich freilaufendes Pferd in unmittelbarer Nähe zur B 69 gemeldet. Kurze Zeit später sorgte es auf der B 69 für Verkehrsbehinderungen, als Einsatzkräfte versuchten, das Pferd einzufangen. Dies gelang schlussendlich mit Unterstützung des Pferdhalters. Das Pferd war im Bereich Heidewinkel von dem Gelände eines Pferdesportverbandes entwichen.

Lohne - Sachbeschädigung einer Hauseingangstür

In der Zeit von Samstag, den 18.04.2026 (22:00 Uhr) bis Sonntag, den 19.04.2026 (00:18 Uhr) beschädigte ein unbekannter Täter die Hauseingangstür eines Hauses in der Erlenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

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