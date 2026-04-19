Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 18.04./19.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person Am Samstag, 18.04.2026 gegen 22:39 Uhr befährt ein 23-jähriger Löninger mit einem PKW die Ehrener Straße in Löningen in Fahrtrichtung Angelbeck. In Höhe der Hausnummer 68 kommt das Fahrzeug alleinbeteiligt und aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Straßenbaum. Der PKW wird durch den Aufprall zerstört und gerät in Brand. Der 23-jährige Fahrzeugführer wird tödlich verletzt. Die Unfallursache ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 10.000 Euro.

Essen - Verkehrsunfall / Gefährdung des Straßenverkehrs Am Samstag, 18.04.2026 gegen 23:55 Uhr befährt ein 23-jähriger Cloppenburger mit einem PKW die Calhorner Straße in Essen in Fahrtrichtung Bartmannsholter Straße. In einer Linkskurve kommt das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Verkehrszeichen und einem Straßenbaum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Cloppenburger unter dem Einfluss von Alkohol steht. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,02 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 10.000 Euro.

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