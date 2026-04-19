Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 19.04.2026, gegen 04:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw Daimler den Visbeker Damm. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,70 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die 33-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 18.04.26, in der Zeit von 09:15 - 13:25 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person gegen einen im Meisenweg abgeparkten PKW Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. AM PKW Mercedes entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

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