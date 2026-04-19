PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek- Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 19.04.2026, gegen 04:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw Daimler den Visbeker Damm. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,70 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die 33-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 18.04.26, in der Zeit von 09:15 - 13:25 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person gegen einen im Meisenweg abgeparkten PKW Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. AM PKW Mercedes entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 06:36

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 18.04./19.04.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: PK Friesoythe Telefon: 04491/9339-0 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 10:48

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe, OT Altenoythe - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung Am Freitag, 17. April 2026, zwischen 01:40 Uhr und 01:50 Uhr, kam es in der Beethovenstraße in 26169 Friesoythe, Ortsteil Altenoythe, zu einem Kennzeichendiebstahl sowie einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem abgestellten VW Golf in der Farbe schwarz das hintere Kennzeichen. Zudem wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren