PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Nicht versicherten PKW ohne Führerschein geführt

Am Sonntag, den 19.04.2026, wurde ein 47-jähriger PKW-Führer aus Großenkneten gegen 23:26 Uhr in der Letherfeldstraße in Garrel kontrolliert. Der 47-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der mitgeführte PKW weder zugelassen noch versichert. Am PKW waren Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Löningen - Unfall im Gegenverkehr / Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 19.04.2026, befuhr ein 32-jähriger PKW-Führer aus Bakum die Löninger Straße in Fahrtrichtung Essen (Oldb). In einer Kurve in Höhe der Farwicker Straße kam ihm gegen 22:20 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, der die Fahrbahn des Bakumers schnitt. Ein seitlicher Zusammenstoß konnte nicht verhindert. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 09:03

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek- Trunkenheitsfahrt Am Sonntag, den 19.04.2026, gegen 04:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw Daimler den Visbeker Damm. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,70 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 06:36

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 18.04./19.04.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: PK Friesoythe Telefon: 04491/9339-0 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren