Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Nicht versicherten PKW ohne Führerschein geführt

Am Sonntag, den 19.04.2026, wurde ein 47-jähriger PKW-Führer aus Großenkneten gegen 23:26 Uhr in der Letherfeldstraße in Garrel kontrolliert. Der 47-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der mitgeführte PKW weder zugelassen noch versichert. Am PKW waren Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Löningen - Unfall im Gegenverkehr / Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 19.04.2026, befuhr ein 32-jähriger PKW-Führer aus Bakum die Löninger Straße in Fahrtrichtung Essen (Oldb). In einer Kurve in Höhe der Farwicker Straße kam ihm gegen 22:20 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, der die Fahrbahn des Bakumers schnitt. Ein seitlicher Zusammenstoß konnte nicht verhindert. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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