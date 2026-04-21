PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - PKW zerkratzt

Am Sonntag, den 19.04.2026, im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 22:20 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen geparkten PKW auf einem Parkstreifen des Hempenwegs mit einem unbekannten Gegenstand. Der entstandene Schaden auf der Fahrerseite wurde auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/9247021 entgegen.

Lastrup - PKW gerät nach Verkehrsunfall in Vollbrand

Am Dienstag, den 21.04.2026, befuhr ein 27-jähriger PKW-Führer aus Lastrup die Essener Straße in Fahrtrichtung Lastrup. Kurz vor der Einmündung "Zum Forst" platzte nach bisherigen Erkenntnissen ein Reifen des PKWs. Dadurch verlor der Lastruper die Kontrolle über seinen PKW, prallte linksseitig gegen zwei Bäume und überschlug sich. Er konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien. Das Fahrzeug fing nach dem Unfall Feuer. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gelöscht. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, den 18.04.2026 (23:00 Uhr) bis Sonntag, den 19.04.2026 (01:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - mutmaßlich ein Fahrradfahrer - einen auf einem Parkstreifen des Brookwegs abgestellten PKW BMW 520 d. Der Schaden an der Beifahrertür wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 13:15

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb) - Personengruppe schlägt aufeinander ein / Eine Person durch Messer verletzt / Verdacht der gefährlichen Körperverletzung Am Freitag, den 17.04.2026, wurde per Notruf gegen 21:20 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich des Bahnhofes in Essen (Oldb) mitgeteilt; dabei soll es auch zum Einsatz eines Messers ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:35

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Aktuell liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:34

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Tierischer Einsatz Am Sonntag, den 19.04.2026, hielt ein freilaufendes Pferd einige Einsatzkräfte der Polizei auf Trab. Gegen 09:50 Uhr wurde ein offensichtlich freilaufendes Pferd in unmittelbarer Nähe zur B 69 gemeldet. Kurze Zeit später sorgte es auf der B 69 für Verkehrsbehinderungen, als Einsatzkräfte versuchten, das Pferd einzufangen. Dies gelang schlussendlich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren