Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - PKW zerkratzt

Am Sonntag, den 19.04.2026, im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 22:20 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen geparkten PKW auf einem Parkstreifen des Hempenwegs mit einem unbekannten Gegenstand. Der entstandene Schaden auf der Fahrerseite wurde auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/9247021 entgegen.

Lastrup - PKW gerät nach Verkehrsunfall in Vollbrand

Am Dienstag, den 21.04.2026, befuhr ein 27-jähriger PKW-Führer aus Lastrup die Essener Straße in Fahrtrichtung Lastrup. Kurz vor der Einmündung "Zum Forst" platzte nach bisherigen Erkenntnissen ein Reifen des PKWs. Dadurch verlor der Lastruper die Kontrolle über seinen PKW, prallte linksseitig gegen zwei Bäume und überschlug sich. Er konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien. Das Fahrzeug fing nach dem Unfall Feuer. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gelöscht. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, den 18.04.2026 (23:00 Uhr) bis Sonntag, den 19.04.2026 (01:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - mutmaßlich ein Fahrradfahrer - einen auf einem Parkstreifen des Brookwegs abgestellten PKW BMW 520 d. Der Schaden an der Beifahrertür wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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