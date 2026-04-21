Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fensterscheibe eingeworfen

Am Montag, den 20.04.2026, war ein unbekannter Täter gegen 21:38 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe einer Firma an den Moorgärten ein. Eine zufällig anwesende Zeugin im Inneren des Gebäudes meldete den Sachverhalt der Polizei, konnte im Nahbereich jedoch keine verdächtigen Personen feststellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Versuchter Aufbruch von Verteilerkästen

Am Montag, den 20.04.2026, versuchte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein unbekannter Täter gegen 17:30 Uhr Zugang zu zwei Verteilerkästen eines hiesigen Energieversorgers zu verschaffen. Betroffen waren Verteilerkästen vor einer Mobilfunkbasisstation in der Straße Am Grevingsberg. Ein Zeuge sprach die Person aus der Entfernung an. Diese verließ daraufhin fluchtartig mit einem E-Scooter den Bereich und bewegte sich in Richtung der Brägeler Straße. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: - Männliche Person - Schwarze Jacke - Kapuze - Helle Jogginghose Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell