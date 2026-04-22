Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Hütte beschädigt

Im Zeitraum von Montag, den 20.04.2026 (07:00) bis Dienstag, den 21.04.2026 (07:15 Uhr) beschädigten unbekannte Täter eine Hütte auf dem Gelände des Löninger Jugendtreffs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 20.04.2026, befuhr eine 20-jährige PKW-Führerin aus Molbergen gegen 16:30 Uhr die Beverbrucher Straße. Im Verlauf kam ihr ein unbekannter Traktorfahrer entgegen, welcher mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Molbergerin nach rechts aus und touchierte hierbei eine Leitplanke. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/9412222 entgegen.

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