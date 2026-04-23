Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verdacht des versuchten Totschlags / Person nach intensiver Fahndung festgenommen

Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es gegen 17:15 Uhr im häuslichen Umfeld zu einem Gewaltdelikt zum Nachteil eines älteren Ehepaares aus Löningen. Der 45-jährige Beschuldigte und Sohn der beiden Opfer, ebenfalls wohnhaft in Löningen, flüchtete nach der Tat mit einem PKW in unbekannte Richtung. Unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschrauber wurde bis in die späten Abendstunden hinein im Bereich Löningen nach dem 45-Jährigen gefahndet. Gegen 23:30 Uhr konnte die Person im Bereich eines Waldstücks am Linderner Damm durch Polizeikräfte angetroffen und festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg besteht der Verdacht eines versuchten Totschlags zum Nachteil einer Frau. Diese wurde nach erster Bewertung schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Mann wurde im Rahmen des Sachverhaltes leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen dauern an.

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