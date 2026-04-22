Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Schweineställe geraten in Brand / 280 Tiere verendet

Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Brand eines Gebäudekomplexes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Gehrder Straße. Betroffen war ein Verbund von drei miteinander verbundenen Schweineställen, in denen ca. 450 Tiere gehalten wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im mittleren der drei Ställe aus. Das Feuer griff zunächst auf den Dachstuhl eines weiteren Stalles über, konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Holdorf, Fladderlohausen, Gehrde, Neuenkirchen und Damme jedoch schnell eingedämmt werden. Ca. 100 Feuerwehrkräfte waren vor Ort noch bis in die Abendstunden eingesetzt. Bei dem Feuer verendeten nach derzeitiger Schätzung ca. 280 Tiere, die verbliebenen Tiere wurden mit einem Viehtransporter abtransportiert. Der Löscheinsatz wurde zusätzlich erschwert durch auf dem Dach verbaute Asbest-belastete Platten, sodass die Feuerwehren nur unter entsprechender Schutzausrüstung vorgehen konnten.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, der Schaden wurde zunächst auf ca. 500.000,- EUR geschätzt.

Vechta - Fensterscheiben einer Schule eingeworfen

In der Zeit von Montag, den 20.04.2026 (16:00 Uhr) bis Dienstag, den 21.04.2026 (06:30 Uhr), warfen unbekannte Täter vom Innenhof einer Schule in der Driverstraße mit Pflastersteinen drei Fensterscheiben ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 21.04.2026, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 12:15 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines in der Straße Kringelkamp geparkten VW Bulli. Danach verließ er die Unfallörtlichkeit unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - PKW kollidiert mit Straßenschild / Betrunkene Fahrerin zunächst flüchtig

Am Mittwoch, den 22.04.2026, wurde der Polizei gegen 01:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Wicheler Flur / Wichelmannstraße gemeldet, wonach ein PKW soeben gegen ein Verkehrszeichen gefahren sei. Ein aufmerksamer Zeuge berichtete weiter, dass sich der verunfallte PKW von der Unfallstelle entfernt habe. Er teilte den eingesetzten Beamten in der Folge den Abstellort des flüchtigen PKWs mit, der sich in unmittelbarer Nähe zum Unfallort befand. Hier konnte eine 57-jährige PKW-Führerin aus Lohne ausfindig gemacht werden, die eine erhebliche Beeinflussung durch Alkohol aufwies (2,31 Promille). Am PKW und dem Verkehrszeichen entstand durch den Unfall ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3300,- EUR. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell