Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf B 31 fordert vier teils Schwerverletzte

Langenargen / Bodenseekreis (ots)

Vier Verletzte, davon drei Schwerverletzte, hat ein Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 31 zwischen den Abfahrten Kressbronn und Langenargen-Oberdorf gefordert. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr gegen 21 Uhr der 19-jährige Lenker eines Skoda die Strecke von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen und kam im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht geklärtem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er nahezu frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls wurden nach derzeitigem Stand der Unfallverursacher eher leicht, sein 20-jähriger Beifahrer sowie der 27-jährige Fahrer des Fiat und dessen gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Sie mussten von der Feuerwehr teils mit technischem Gerät aus den Fahrzeugen befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Von zwei im Fiat mitfahrenden Hunden erlag einer noch an der Unfallstelle seinen erlittenen Verletzungen. Der andere wurde ebenfalls verletzt und von einer Polizeistreife zur weiteren Versorgung in eine Tierklinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 33.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme war die B 31 bis ca. 1.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde von der Straßenmeisterei örtlich umgeleitet.

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