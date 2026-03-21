Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Frickingen-Altheim

Andauernde Diebstähle und Sachbeschädigungen an Bepflanzung

Gemäß der Anzeige einer 62-jährigen Anwohnerin der Hauptstraße in Altheim pflanzte sie vor mehreren Jahren Hortensien auf ihrem Grundstück. Zusammen mit ihrem 69-jährigen Ehemann pflegte sie die Pflanzen. In den vergangenen Jahren musste das Paar jedoch immer wieder feststellen, dass große Blütenteile der ca. 40 Pflanzen entweder gestohlen oder heruntergeschnitten und damit zerstört wurden. Insgesamt gehen die Geschädigten mittlerweile von einem entstandenen Schaden um die 1000,00 EUR aus. Der Polizeiposten Salem, Telefon 07553/8269-0 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Hauptstraße zwischen der Frickinger Straße und der Straße Zum Vogelsang in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht.

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