PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Frickingen-Altheim

Andauernde Diebstähle und Sachbeschädigungen an Bepflanzung

Gemäß der Anzeige einer 62-jährigen Anwohnerin der Hauptstraße in Altheim pflanzte sie vor mehreren Jahren Hortensien auf ihrem Grundstück. Zusammen mit ihrem 69-jährigen Ehemann pflegte sie die Pflanzen. In den vergangenen Jahren musste das Paar jedoch immer wieder feststellen, dass große Blütenteile der ca. 40 Pflanzen entweder gestohlen oder heruntergeschnitten und damit zerstört wurden. Insgesamt gehen die Geschädigten mittlerweile von einem entstandenen Schaden um die 1000,00 EUR aus. Der Polizeiposten Salem, Telefon 07553/8269-0 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Hauptstraße zwischen der Frickinger Straße und der Straße Zum Vogelsang in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 10:48

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Bad Saulgau Beim Parfümdiebstahl beobachtet Angestellte eines Drogeriegeschäfts in der Moosheimer Straße beobachteten am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr einen 52-jährigen Mann, wie er in der Parfümabteilung mehrere hochwertige Parfümflaschen in seine Jacke steckte. Anschließend verließ er die Verkaufsräume, ohne etwas zu bezahlen. Die Angestellten sprachen den Mann daraufhin an und ...

    mehr
  • 21.03.2026 – 10:47

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Bad Wurzach Kontrollverlust mündet in Unfall Am Freitagnachmittag, gegen 17:45 Uhr kam es auf der Seibranzer Straße zum Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 21-jährige Fahrer eines Audi A3 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, sowie mutmaßlich der Einwirkung von Alkohol die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Er prallte gegen einen geparkten VW Tiguan und einen ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 17:07

    PP Ravensburg: Hoher Sachschaden bei Brand eines Wohnhauses

    Bermatingen (Bodenseekreis) (ots) - Größtenteils ausgebrannt ist ein Einfamilienhaus in der Ringstraße am Freitagmittag. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeipostens Markdorf zufolge entstand der Brand kurz nach 13 Uhr in einer an das Wohnhaus angebauten Garage, die als Werkstatt genutzt wird. Das Feuer griff in der Folge auf das Wohnhaus sowie auf einen neben der Werkstatt abgestellten Wohnanhänger über. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren