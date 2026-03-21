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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Kontrollverlust mündet in Unfall

Am Freitagnachmittag, gegen 17:45 Uhr kam es auf der Seibranzer Straße zum Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 21-jährige Fahrer eines Audi A3 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, sowie mutmaßlich der Einwirkung von Alkohol die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Er prallte gegen einen geparkten VW Tiguan und einen Holzzaun. Der augenscheinlich unter erheblicher Alkoholeinwirkung stehende Fahrer blieb unverletzt, musste sich im Krankenhaus allerdings eine Blutentnahme zur Bestimmung eines Blutalkoholgehaltes entnehmen lassen. An dem VW, am Audi und am Holzzaun entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 10 000 Euro.

Ravensburg

Fenster eingeschlagen und Widerstand geleistet

Am Freitagabend fand in einem Mehrparteienhaus im Saumweg eine Geburtstagsparty statt. Ein 34-jähriger Mann mit seinem Begleiter fragten gegen 22:15 Uhr bei den Partygästen, ob sie mitfeiern dürften, und sie Alkohol bekämen, was sie ihnen nicht erlaubten. Darauf verhielten sich die beiden Männer verbal aggressiv, beschimpften die Gäste und schlugen gegen eine Fensterscheibe, bis sie zerbrach. Trotzdem hämmerten sie weiter gegen die Eingangstür und Fenster, so dass die Hausbewohner die Polizei verständigten, um den beiden Einhalt zu gebieten. Vor Eintreffen der Polizei entfernten sich der 34-jährige zusammen mit seinem 40-jährigen Begleiter. Die Polizei lokalisierte die beiden in der Nähe an bzw. in einem Haus. Auf Ansprache reagierten beide unter Alkoholeinwirkung stehenden Personen aggressiv gegen die Beamten, beleidigten sie und widersetzten sich der Personalienfeststellung und der folgenden Gewahrsamnahme. Verletzt wurde hierbei niemand. Nur der 34-jährige zog sich beim Einschlagen der Fensterscheibe eine blutende Risswunde an der Hand zu, die medizinisch durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgt werden musste. Zur Verhinderung weiterer Störungen nahmen die Beamten die beiden Personen in Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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