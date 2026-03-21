Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Beim Parfümdiebstahl beobachtet

Angestellte eines Drogeriegeschäfts in der Moosheimer Straße beobachteten am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr einen 52-jährigen Mann, wie er in der Parfümabteilung mehrere hochwertige Parfümflaschen in seine Jacke steckte. Anschließend verließ er die Verkaufsräume, ohne etwas zu bezahlen. Die Angestellten sprachen den Mann daraufhin an und konfrontierten ihn mit ihren Beobachtungen. Bei der Durchsuchung seiner Oberbekleidung fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten Parfümflaschen im Wert von mehreren Hundert Euro. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zeitgleich ein 38-jähriger Bekannter des Parfümdiebs in einem benachbarten Schuhgeschäft auf Diebeszug ging. Auch er wurde auf frischer Tat betroffen, als beim Verlassen des Geschäfts die Alarmsicherung am Ausgang anschlug. Eine Mitarbeiterin nahm die Verfolgung des Mannes auf und stellte ihn mit Hilfe eines Passanten auf dem Parkplatz. Er hatte Waren im Wert von knapp 100 Euro aus dem Schuhgeschäft entwendet. Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren wegen Diebstahlsdelikten gegen die Männer ein.

Bad Saulgau

Fahrradfahrer verunfallt - Begleiter schlägt Fensterscheibe ein

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:10 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer den Wuhrweg von der Sießener Straße in Richtung Berufsschulen. In einer Rechtskurve unterschätze der 36-jährige, vorausfahrende Fahrradfahrer seine Geschwindigkeit und prallte gegen einen geparkten Pkw. Er stieß hierbei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, flog über das Pkw-Dach und landete hinter dem geparkten Auto auf der Fahrbahn. Dadurch zog er sich sichtbare Verletzungen insbesondere im Gesicht zu. Sein 37-jähriger Begleiter versuchte offenbar durch Dauerklingeln am benachbarten Wohnhaus Hilfe für seinen Bekannten zu holen. Als niemand öffnete, schlug er eine Fensterscheibe am Haus ein, was wiederum durch einen Anwohner bemerkt wurde, der dann einen Notruf absetzte. Die Rettungskräfte brachten den Verunfallten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Da bei beiden Personen der begründete Verdacht bestand, dass sie beim Fahrradfahren nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung standen, mussten ihnen im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholgehaltes entnommen werden. Zudem muss der 37-jährige für die von ihm zerstörte Fensterscheibe geradestehen.

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