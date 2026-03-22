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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unbekannter überfällt Tankstelle

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag gegen 20.30 Uhr eine Tankstelle in der Lindauer Straße überfallen. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge soll der vermummte Mann einen Angestellten bedroht und Geld gefordert haben. Nachdem der Tankstellenmitarbeiter der Forderung nachgekommen war, soll der Unbekannte ihm dessen Mobiltelefon sowie die Schlüssel abgenommen sowie einen Tresor aus dem Nebenraum entwendet haben. Mit der Beute im Wert mehrerer tausend Euro flüchtete der Unbekannte in der Folge zunächst zu Fuß. Die Polizei setzte im Rahmen einer Sofortfahndung neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen auch einen Polizeihubschrauber ein. Der Tatverdächtige befindet sich jedoch weiterhin auf der Flucht. Die Ermittler schließen nach einem Zeugenhinweis nicht aus, dass der Mann einen E-Scooter zu seiner Flucht benutzte. Hinweise zu dem Unbekannten, der etwa 170 cm groß, 18 bis 19 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild sein soll, sowie zum Verbleib des Tresors, nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Zur Tatzeit soll der Tatverdächtige dunkel gekleidet gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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