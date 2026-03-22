Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

In den frühen Morgenstunden befuhren ein 36-jähriger und ein 37-jähriger Fahrradfahrer den Wuhrweg aus Richtung der Berufsschule kommend. In einer Rechtskurve unterschätzte der 36-jährige seine Geschwindigkeit und kollidiert dort mit einem geparkten Auto. Hierbei schlug er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, anschließend flog er über das Autodach und verletzte sich mittelschwer. Sein 37-jähriger Begleiter ging daraufhin zu einem Mehrfamilienhaus und versuchte durch Dauerklingeln auf sich aufmerksam zu machen. Als ihm dies nicht gelang schlug er kurzerhand am Haus eine Scheibe ein um ins Haus zu gelangen. Daraufhin verständigte ein Hausbewohner über Notruf die Polizei. Als die Polizei eintraf stellten sie fest, dass der 37-jährige Fahrradfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde bei ihm, nach der Unfallaufnahme und Erstversorgung des 36-jährigen Fahrradfahrers, eine Blutentnahme veranlasst. Ebenfalls wurde beim verletzten Fahrradfahrer, eine Blutentnahme veranlasst. Bei ihm war jedoch, auf Grund seiner Verletzungen im Gesichtsbereich, kein Alkoholtest möglich.

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