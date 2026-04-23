Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahrt endet im Kanal / PKW-Führer unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 22.04.2026, befuhr ein 48-jähriger PKW-Führer aus Barßel gegen 11:10 Uhr die Hauptstraße in Richtung Elisabethfehn. Im Verlauf kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Kanal. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer ersichtlich (1,29 Promille). Der Barßeler wurde bei dem Unfall nicht verletzt, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

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