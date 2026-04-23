Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Mittwoch, den 22.04.2026, befuhr ein 23-jähriger Traktorführer aus Visbek gegen 18:50 Uhr die Straße Hogenbögen und beabsichtigte die Kreuzung mit der K 247 (Hogenbögen) zu überqueren. Hierbei übersah er bisherigen Erkenntnissen nach eine von rechts kommende 71-jährige PKW-Führerin aus Visbek. Bei dem Zusammenstoß wurde die Visbekerin leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 3500,- EUR geschätzt.

Dinklage - Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es gegen 13:55 Uhr auf der Märschendorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 41-jährige PKW-Führerin aus Dinklage (und Beifahrerin, 10 Jahre) von der Märschendorfer Straße nach links in die Bahler Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 44-jährige PKW-Führerin aus Dinklage, die die Märschendorfer Straße stadteinwärts befuhr. Die 41-jährige Dinklagerin und das 10-jährige Mädchen wurden schwer, die 44-Jährige leicht verletzt. Ersten Meldungen nach waren die Insassen teilweise eingeklemmt, was die Freiwillige Feuerwehr Dinklage mit 22 Einsatzkräften auf den Plan rief. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die Märschendorfer Straße voll gesperrt.

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