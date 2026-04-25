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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 24.04.-25.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person- Am 24.04.2026; 12:47 Uhr, kam es in Vechta, Bokerner Damm, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von 3 Fahrzeugen. Eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta befuhr den Bokerner Damm in Richtung Dinklage und musste aufgrund eines vorausfahrenden Linksabbiegers ihr Fahrzeug abbremsen und kam zum Stillstand. Eine nachfolgende 73-jährige PKW-Fahrerin aus Bakum stoppte ihren PKW ebenso ab, während ein 30-jähriger LKW-Fahrer aus Oldenburg die Situation zu spät erkannte und auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der 73-jährigen aus Bakum auf den vorausfahrenden PKW geschoben. Die 73-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Vechta zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20000 Euro.

Visbek - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter Am 24.04.2026; 18:09 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Wildeshausen mit seinem E-Scooter die Goldenstedt Straße in Visbek. In der Gemarkung Wöstendöllen kam der 34-jährige aufgrund seiner starken Alkoholbeeinflussung ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Der 34-jährige wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Wildeshausen zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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