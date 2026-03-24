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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer fällt auf

Mühlhausen (ots)

Unrühmlich machte ein Radfahrer am Montag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Pfortenstraße auf sich aufmerksam. Nachdem er Passanten beschimpfte kamen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zum Einsatz. Diese konnten den Mann, einen 40-jährigen Mühlhäuser feststellen, der auf dem Fahrrad fuhr. Im Rahmen einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann absolut fahruntüchtig war. Er beatmete ein Atemalkoholvortestgerät mit annähernd 2,5 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung der begangenen Straftat der Trunkenheit im Verkehr, welche bei Radfahrern ab 1,6 Promille vorliegt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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