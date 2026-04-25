Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Löningen für den 24.-25.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag gegen 07:45 Uhr befuhr eine 13-jähriger Löningerin mit ihrem E-Scooter die Straße Am Notbom in Löningen und beabsichtigte über den Vinner Weg in die Straße Im Holte einzufahren. Hierbei übersah sie den Renault Twingo eines 39-jährigen Löningers, welcher den Vinner Weg in Richtung stadtauswärts befuhr. Die 13-jährige Löningerin wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 11:47 Uhr beabsichtigte eine 45-jährige Molbergerin rückwärts mit ihrem Daimler Chrysler aus einer Parklücke, auf einem Parkplatz an der Cloppenburger Straße in Molbergen, zu fahren. Hierbei touchierte sie den hinter ihr parkenden Daimler Benz eines 38- jährigen aus Molbergen. Es entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass die 45-jährige Molbergerin über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die vorgelegte Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt

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