Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken im Bagger

Dermbach (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026, führte ein 55jähriger mit seinem Bagger in Dermbach illegal Erdarbeiten auf öffentlichen Grund durch. Nach der Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung wurde der Beschuldigte aufgesucht und beim Arbeiten mit seinem Bagger festgestellt. Hier stellten die Beamten fest, dass er auch noch alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin wurde mit dem Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun, neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung, auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

