Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und abgehauen

Langenfeld (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Ortsaufgang Langenfeld. Ein grau/silberner Pkw fuhr von Langenfeld in Richtung Urnshausen. Vermutlich scherte dieser zum Überholen aus und streifte hierbei einen entgegenkommenden LKW. Am LKW entstand hierbei ein Schaden. Der PKW fuhr weiter in Richtung Urnshausen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vor Ort konnten Außenspiegelteile des Verursacher sichergestellt werden. Diese zeigen, dass es sich um einen schwarzen Spiegel handelte. Sollte jemand Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, kann er sich bei der Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695/5510 melden. (AZ: 0050569/2026)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell