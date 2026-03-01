LPI-SHL: Alkohol im Blut - Führerschein weg!

Sülzfeld (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam es am Samstag, den 28.02.2026 gegen 12:45 Uhr in Sülzfeld. Hierbei missachtete der 38-jährige Radfahrer, welcher von einer Nebenstraße auf die vorfahrtsberechtigte Dorfstraße einbiegen wollte, ein Stoppschild und stieß mit dem PKW BMW eines 46-Jährigen zusammen. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Bei ...

