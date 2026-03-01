PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol im Blut - Führerschein weg!

Meiningen (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Volkshausparkplatz in Meiningen, Landsberger Straße wurde am Freitag, den 27.02.2026 gegen Mittag 34-Jähriger PKW-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser besser nicht ins Auto gestiegen wäre. Ein Alkoholtest vor Ort ergab stattliche 1,78 Promille. Folglich war die Fahrt für den Skoda-Fahrer beendet. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes eingezogen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

