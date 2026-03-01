LPI-SHL: Kennzeichen entwendet
Dermbach (ots)
In der Zeit von Donnerstag, den 26.02.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 27.02.2026, 05:00 Uhr kam es zu einen Diebstahl in Dermbach. Von einem VW, welcher in der Ernst-Thälmann-Straße geparkt war, wurden beide Kennzeichen entwendet. Wenn jemand Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet er sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695/55140 (AZ: 0050670/2026)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell