Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 25.04.2026, um 23:30 Uhr, befährt ein 29-jähriger Mann aus Bösel mit einem Pkw die Overlaher Straße in Fahrtrichtung Edewecht. In einer Linkskurve gerät er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. In der Folge überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf dem Dach in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Der 29-Jährige befreit sich eigenständig aus dem Pkw und wird leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,17 Promille festgestellt. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Es werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet und durchgeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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