Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den LK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen in Damme

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Damme mit seinem PKW in 49401 Damme den Sierhauser Weg aus Sierhausen in Richtung Rottinghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarben zwei 19-jährige Mitfahrer aus Damme an der Unfallstelle. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Damme wurde lebensgefährlich verletzt im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Damme und Borringhausen aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 20-jährige Beifahrer aus Damme wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

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