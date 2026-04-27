Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es gegen 18:25 Uhr auf der Alten Bundesstraße in Emstek zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Emstek. Im Verlauf kam ihm ein 37-jähriger ...

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