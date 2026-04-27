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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.04.2026 – 12:12

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es gegen 18:25 Uhr auf der Alten Bundesstraße in Emstek zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Emstek. Im Verlauf kam ihm ein 37-jähriger ...

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  • 27.04.2026 – 10:03

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - +++ Korrektur zum Presseartikel vom 27.04.2026 +++ Wir berichteten zuvor über einen schweren Verkehrsunfall vom 26.04.2026, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6262979 Es muss eine Korrektur vorgenommen werden. Die beteiligte PKW-Führerin überquerte die Bundesstraße 72 von der ...

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  • 27.04.2026 – 08:14

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Person Am Sonntag, den 26.04.2026, befuhr ein 25-jähriger Motorrad-Fahrer aus Großenkneten die Bundesstraße 72 (B 72) in Fahrtrichtung Cloppenburg. Gegen 19:24 Uhr überholte er ersten Erkenntnissen nach diverse vor ihm fahrende Fahrzeuge, ehe es im Kreuzungsbereich mit der Straße ...

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