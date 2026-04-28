Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag, den 24.04.2026 (22:00 Uhr) bis Samstag, den 25.04.2026 (05:00 Uhr), betraten unbekannte Täter das Gelände einer Baustelle in der Kolpingstraße, nachdem sie zuvor gewaltsam ein Zaunelement geöffnet hatten. Von der Baustelle entwendeten sie diverse Kabel von Baumaschinen und aus dem Rohbau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 05957/967790 entgegen.

Löningen - PKW-Reifen zerstochen

Im Zeitraum von Sonntag, den 26.04.2026 (22:00 Uhr) bis Montag, den 27.04.2026 (04:00 Uhr), zerstachen unbekannte Täter vier Reifen eines PKWs Fita Bravo, welcher auf einem Grundstück an der Stormstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Molbergen / Peheim - Fensterscheiben beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, den 24.04.2026 (13:00 Uhr) bis Montag, den 27.04.2026 (07:00 Uhr), beschädigten unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben eines Schulcontainers einer Grundschule an der Markhauser Straße. Zudem wurden mehrere Dachpfannen eines nahegelegenen Unterstandes ebenfalls beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 25.04.2026, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Audi Q 2 auf dem Parkplatz einer Sporthalle an der Straße "Am Sportplatz". Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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