Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Räuberische Erpressung in einer Bäckerei - Tatverdächtiger nach kurzer Flucht festgenommen

Am Montag, den 27.04.2026, betrat ein junger Mann gegen 14:45 Uhr den Verkaufsraum einer Bäckerei an der Oldenburger Straße und forderte eine Angestellte der Bäckerei dazu auf, den Kasseninhalt in Form von Bargeld auszuhändigen. Er drohte dabei mit dem Einsatz einer Waffe, ohne diese vorzuzeigen. Nachdem der Täter das Bargeld erhalten hatte flüchtete er fußläufig in Richtung Innenstadt. Unverzüglich wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten unter Zuhilfenahme der Täterbeschreibung im Innenstadtbereich nach dem Täter. Gegen 15:11 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Mühlenstraße auf eine Person aufmerksam, die der Täterbeschreibung glich. Nachdem die Beamten die Person ansprachen legte sich diese eigenständig auf den Boden und ließ sich widerstandlos festnehmen. Für weitere Maßnahmen wurde der 19-jährige Mann aus Vechta dem Polizeikommissariat zugeführt. Bei dem Tatverdächtigen konnte das zuvor erlangte Diebesgut aufgefunden werden. Derzeit wird geprüft, ob der Vechtaer auch für einen Raub auf eine Bäckereifiliale an der Oldenburger Straße am 26.04.2026 in Betracht kommt, da der Tathergang identisch verlief.

Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6262702

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann gegen Abend entlassen. Gegen ihn wurde zunächst wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Berauscht im PKW unterwegs

Am Montag, den 27.04.2026, wurde ein 55-jähriger Transporterfahrer aus Barßel gegen 07:45 Uhr auf der Oldenburger Straße in Vechta kontrolliert. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Beeinflussung durch Kokain heraus. Zudem stand der Fahrzeugführer leicht unter dem Einfluss von Alkohol (0,29 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Schlägerei zwischen mehreren Personen

Am Montag, den 27.04.2026, wurde der Polizei gegen 16:30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen fünf bis sechs Personen in der Großen Straße gemeldet. Vor Ort können neben einigen Zeugen insbesondere vier an einer Auseinandersetzung beteiligte und leicht verletzte Personen festgestellt werden. Infolge von Streitigkeiten gerieten unter anderem ein 20-jähriger Mann aus Vechta, ein 31-jähriger Mann aus Bakum, ein 56-jähriger Mann aus Vechta und ein 29-jähriger Mann aus Hiddenhausen körperlich aneinander, Zeugen versuchten zwischenzeitlich zu schlichten. Neben der Einleitung von Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden auch vereinzelt Platzverweise an die beteiligten Personen erteilt. Der 29-jährige Mann aus Hiddenhausen wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlung zu den Hintergründen dauern an.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 27.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10:05 Uhr und 10:10 Uhr einen PKW Opel Astra auf einem Parkplatz an der Großen Straße und verließ unerlaubt die Verkehrsunfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Versuchter Diebstahl von Kupfer

In der Zeit von Freitag, den 24.04.2026 (16:00 Uhr) bis Montag, den 27.04.2026 (09:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf den frei zugänglichen Kirchplatz und durchtrennten die Halterungen zweier Kupferfallrohre. Der Versuch, die Fallrohre aus der Verankerung zu heben, misslang. Dadurch entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Dinklage - Filteranlage einer Arbeitsmaschine gerät in Brand

Am Montag, den 27.04.2026, geriet gegen 18:50 Uhr aus ungeklärter Ursache die Filteranlage einer Arbeitsmaschine bei einer Firma an der Bahler Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage löschte den Brand mit 33 Einsatzkräften. Der Sachschaden wurde als gering eingestuft.

Neuenkirchen-Vörden - Unkraut mit Brenner beseitigt / Heckenbrand

Am Montag, den 27.04.2026, kam es gegen 17:05 Uhr zu einem Brand einer Hecke am Birkenweg in Neuenkirchen-Vörden. Beim Abbrennen von Unkraut schlug das Feuer auf eine angrenzende Hecke über, wodurch diese auf einer Länge von sechs Metern in Brand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen löschte den Brand mit 15 Einsatzkräften.

Visbek - Holzhaufen in Waldstück gerät in Brand

Am Montag, den 27.04.2026, kam es gegen 21:10 Uhr zu einem Brand eines Holzhaufens in einem Waldstück an der Eichendorffstraße in Visbek. Die Freiwillige Feuerwehr Visbek löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei in Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 27.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr einen PKW Peugeot 2008 auf dem Parkplatz hinter dem Ärztehaus an der Lindenstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, den 27.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 09:10 Uhr und 10:05 Uhr einen geparkten PKW Volvo XC60 auf einem Seitenstreifen der Lindenstraße. Ein gleichgelagerter Sachverhalt verlief zum Nachteil eines auf einem Parkstreifen abgestellten LKWs im Industriering. Hier kam es gegen 10:28 Uhr zu einem Unfall, bei dem der Außenspiegel des LKWs abgerissen wurde. Die Verursacher entfernten sich jeweils unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

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